Federale politie ontdekt miljoenenfraude met rode mazout in Opglabbeek

De snelweg E313 ter hoogte van Tessenderlo is een uur lang afgesloten geweest. Het verkeer werd in beide richtingen omgeleid voor een dringende gerechtelijke actie. Er werd een verdacht pakket op de weg gevonden, DOVO kwam ter plekke. Het verkeer moest de snelweg in beide richtingen verlaten en omrijden. Het bedrijf Essec in de buurt werd zelfs volledig ontruimd. Intussen is de baan weer vrijgegeven, maar het verkeer verloopt nog traag. Een uitgebreide reportage vanavond in het TVL-Nieuws om 18 uur 30.