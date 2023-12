FGP arresteert meerdere verdachten in onderzoek naar Albanese inbrekersbende

Afgelopen nacht werd bij Limburg.net een poging tot hacking vastgesteld. Limburg.net heeft onmiddellijk de noodprocedure opgestart en heeft uit veiligheidsoverwegingen zelf al haar systemen platgelegd. Daardoor zijn de diensten momenteel niet bereikbaar. Specialisten onderzoeken de situatie en doen er alles aan om de digitale dienstverlening zo snel mogelijk terug operationeel te krijgen. De problemen hebben geen enkele impact op de gewone huis-aan-huis ophaling. Ook de bemande recyclageparken blijven open, met aangepaste dienstverlening. "Limburg.net heeft meteen maatregelen genomen om verdere schade te voorkomen door onze systemen zelf plat te leggen en zo de toegang voor hackers te verhinderen. Over de ernst van de situatie kunnen we op dit moment nog niets zeggen, we zijn dit volop in kaart aan het brengen," zegt algemeen directeur Kris Somers. Parken blijven open met aangepaste dienstverlening Alle bemande Limburg.net-recyclageparken zijn open. Omdat er nu enkel offline kan gewerkt worden, verlopen de wegingen aan de weegbrug trager. Hierdoor kunnen bezoekers hinder ondervinden. Limburg.net raadt iedereen aan om niet-dringende bezoeken aan het recyclagepark uit te stellen. Kortessem is het enige onbemande recyclagepark van Limburg.net. Omdat er momenteel geen toegangscontrole mogelijk is, is dit park gesloten.Huis-aan-huis ophalingen lopen gewoon door Op dit moment heeft de cyberaanval geen impact op de huis-aan-huis ophalingen. "Moesten er onverwacht toch problemen met ophalingen opduiken, informeren we hierover in een volgend bericht."Afhaalpunten quotum huisvuilzakken momenteel niet actiefHet is momenteel niet mogelijk om het quotum huisvuilzakken af te halen in de recyclageparken, noch bij handelaars en deelnemende gemeenten.Meer informatie volgt Onze specialisten doen er momenteel alles aan om de situatie en de impact in kaart te brengen. Zodra er meer nieuws is, volgt een nieuw persbericht.