FGP Limburg rolt drugsbende op met vertakkingen in Limburg

Binnen het kader van een grootschalig drugsonderzoek vonden gisteren acht arrestaties plaats in België en Nederland. Het gaat om een Belgisch/Nederlands/Turkse groep die verdacht wordt van de aanmaak van synthetische drugs, cannabisteelt en betrokkenheid in de internationale cocaïnehandel. De drugsbende had ook vertakkingen in Limburg en was onder andere actief op een locatie in Bocholt.

Een Limburgse onderzoeksrechter gaf gisteren het bevel tot vijf huiszoekingen in België en vijf in Nederland. De Federale Gerechtelijke Politie viel in Limburg onder andere binnen op locaties in Hasselt, Genk, Peer en Bocholt.

Alle wegen leiden naar Bocholt

Op de locatie in Bocholt werden stoffen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs. Daarnaast werden er chemische producten gevonden die kunnen aangewend worden om cocaïne te extraheren uit koperpoeder. In Nederland werd er ook een groot drugslabo ontdekt dat werd beleverd vanuit Bocholt.

Omdat het risico bestaat dat er chemische producten werden geloosd in een waterloop te Bocholt, werd een milieudeskundige aangesteld die onderzoekt of saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Banden met Colombia

Het verder onderzoek bracht aan het licht dat de verdachten bezig waren met de invoer van een grote partij cocaïne vanuit Colombia. In Colombia werd 2,2 ton cocaïne aangetroffen, bestemd voor de Antwerpse haven.

Vijf arrestaties in België

In België vonden vijf arrestaties plaats. De vijf verdachten werden voor de onderzoeksrechter voorgeleid. Vier verdachten werden aangehouden en één verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden. In Nederland werden drie personen gearresteerd.