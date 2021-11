Fietsen door regenbogen onder kruispunt van Universiteitslaan in Hasselt

De nieuwe verkeersveilige rotonde op de kruising van de Koolmijnlaan, Beverlosesteenweg en Leysestraat in Beringen is klaar. Morgen in de late namiddag gaat de Koolmijnlaan opnieuw in beide richtingen openen, na iets meer dan een half jaar van eenrichtingsverkeer. “De rotonde zal voor meer veiligheid en overzicht zorgen op een drukke gewestweg”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “De Vlaamse Overheid investeerde 1,8 miljoen euro in dit project.” Gisteren en vandaag voltooide de aannemer de klinkerwerken en werden de definitieve wegmarkeringen geplaatst. Daarmee is de rotonde klaar en kan het Agentschap Wegen en Verkeer morgen in de loop van de late namiddag de Koolmijnlaan opnieuw in beide richtingen openstellen, na een half jaar van eenrichtingsverkeer ter hoogte van de werfzone. De omleiding voor het verkeer van Beverlo en Leopoldsburg naar Beringen-centrum vervalt daardoor. De Beverlosesteenweg wordt opnieuw maximaal bereikbaar vanaf de Koolmijnlaan, net zoals de Leysestraat. En ook de fietsomleiding via de achterliggende straten geldt niet langer. Zo wordt de buurt rond Beringen-Mijn terug vlotter ontsloten. Rotonde voor vlotter en veiliger verkeer “Met de aanleg van de rotonde in plaats van een lichtengeregeld kruispunt heeft AWV een drukke verkeersschakel tussen Beverlo en Beringen-centrum aanzienlijk verbeterd. Er liggen nu veilige fiets- en voetpaden met oversteekplaatsen voor de stapper en trapper”, zegt minister Peeters. "De bypass vanaf de Koolmijnlaan richting de Beverlosesteenweg, komend van Beverlo, is verdwenen en maakt de verkeerssituatie heel wat duidelijker. De moderne bushaltes in de vorm van bushavens zorgen ervoor dat de buurt vlot met het openbaar vervoer bereikbaar is. Ondergronds ligt tot slot een gescheiden riolering." (Foto: Agentschap Wegen en Verkeer)