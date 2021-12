Fietspaden Grote Baan in Houthalen-Helchteren worden vanaf maart vernieuwd

Vanaf maart 2022 krijgen de fietspaden langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren een grondige make-over. Dat kondigde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) vandaag aan: "Met het project Noord-Zuid Limburg willen we ook meer mensen op de fiets krijgen, maar dan moet dat ook veilig en comfortabel kunnen. Vandaag is dat niet het geval op de Grote Baan”, aldus Peeters.

Eerder werd al het voorkeursalternatief voor de Noord-Zuid bekendgemaakt. Nu gaat de schop in de grond voor een aantal werken die op korte termijn de veiligheid voor de fietsers in Houthalen-Helchteren zullen verbeteren. Naast de fietsbrug in Helchteren-Noord en de fietsontsluiting van het industriepark Centrum-Zuid gaat het ook om de fietspaden langs de Grote Baan. Minister Peeters voorziet hiervoor 5 miljoen euro via de relancemiddelen.

Fietspaden Grote Baan

“De fietspaden langs de Grote Baan zijn ondermaats en de oversteken zijn niet veilig. Daarom gaan we nu al over tot actie en verhogen we verkeersveiligheid en comfort voor de fietsers”, vertelt Peeters. “Er komen dubbelrichtingsfietspaden van minimaal 2 meter breed langs beide zijden van de Grote Baan ter hoogte van Helchteren, de Mangelbeekvallei en tussen de E314 en de Koolmijnlaan. Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van minimaal 1,5 meter breed langs beide zijden van de Grote Baan zijn voorzien tussen de Koolmijnlaan en de Daalstraat. Waar mogelijk vergroenen we ook de zone tussen de fietsers en de wagens. Bij de lokale aansluitingen voorzien we eveneens bijkomende ontharding.”

Ook de oversteken worden verbeterd en de bestaande kruispunten worden geoptimaliseerd. Het gaat over de kruispunten aan de Koolmijnlaan, het J.Cuppensplein, de Herebaan-Oost en -West en de Kazernelaan–Helzoldstraat. Op de oost-westassen komen bijkomende afslagstroken. Daardoor kunnen conflictsituaties tussen actieve weggebruikers en het afslaand wegverkeer vermeden worden.

Werken tijdens verkeersluwe periodes

Van zodra de aannemer is aangesteld en de exacte timing gekend is, volgt er een communicatie naar alle omwonenden. Om de hinder te beperken wordt een deel van de werken uitgevoerd in verkeersluwe periodes zoals weekends en vakantieperiodes, zodat de impact op de doorstroming beperkt blijft.

“Dit zorgt er wel voor dat de realisatieperiode langer wordt: de werken zullen zo’n 6 maanden duren”, vertelt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “We behouden echter een maximale doorstroming op Grote Baan doordat de twee baanvakken in beide richtingen beschikbaar blijven tijdens de werken. De toegang voor wagens tot private percelen wordt maximaal gegarandeerd. De werken aan de kruispunten worden telkens tijdens een drietal weken uitgevoerd, en niet gelijktijdig. Hierbij worden de oostelijke en westelijke aansluiting afwisselend afgesloten. Omleidingen worden voorzien.”

Start van nieuwe Noord-Zuid

Bij de werken aan de fietspaden wordt er bovendien al rekening gehouden met de volgende stap, namelijk de werken aan de Noord-Zuidverbinding zelf en de tunnels. De fietspaden worden zo aangelegd dat ze ook kunnen blijven liggen tijdens de voorbereidende werken aan de nieuwe Noord-Zuid, die starten in 2024. Vanaf 2026, zal er wel sprake zijn van een gedeeltelijke heraanleg volgens het voorkeursalternatief van de nieuwe Noord-Zuid.