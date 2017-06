Fietssnelweg tussen Riemst & Ham wordt langste van Vlaanderen

foto: twitter@yipikay In Aarschot is op de E314 richting Lummen het wegdek omhoog gekomen door de hitte. De politie heeft de snelweg afgesloten, het verkeer wordt omgeleid via Bekkevoort. Door het incident staat er een grote file. De wachttijd is inmiddels al opgelopen tot een uur. Wanneer de snelweg terug wordt vrijgegeven, is nog niet duidelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer is onderweg om het probleem op te lossen.