Flitsmarathon Limburg: de ene bestuurder na de andere wordt geflitst

De hinder door de 24-urenstaking van de socialistische overheidsvakbond ACOD in onze provincie is beperkt gebleven. 80 procent van de bussen van De Lijn is uitgereden. Ook bij het spoor waren er afgeschafte treinen, maar de situatie viel mee. De socialistische vakbond hield een reactiedag tegen de afbouw van de pensioenen en de overheidsdiensten. De andere vakbonden deden niet mee. Ruim 500 militanten verzamelden in Hasselt. En er was ook een actie aan de sluis in Godsheide.