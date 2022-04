Na het opmerkelijk succes in de Uffizi gallery in Firenze, zijn de werken van Koen Vanmechelen nu ook te zien in Venetië. De solo tentoonstelling Burning Falls is onderdeel van de tweede editie van Homo Faber, een cultureel evenement dat georganiseerd wordt door The Michelangelo Foundation. In de oude glasoven van Fondazione Berengo Art Space opent Koen Vanmechelen op 8 april zijn solotentoonstelling Burning Falls. De tentoonstelling kadert in het evenement Homo Faber dat gewijd is aan hedendaags vakmanschap. De centrale focus van deze tweede editie 'Crafting a more Human Future' gaat over een duurzame en inclusieve toekomst. De dertig sculpturen reisden van Firenze naar Venetië waar ze eerder te zien waren op Vanmechelens solotentoonstelling Seduzione. Met Burning Falls keren de werken terug naar waar ze geboren zijn en bouwt de kunstenaar verder aan zijn 'Cosmopolitan Renaissance' verhaal. "Glas", stelt Vanmechelen, "is het materiaal van de toekomst. Het is zowel recycleerbaar als boetseerbaar. En het nodigt uit tot verbinding en teamwork, waarbij creativiteit en vakmanschap samensmelten. Werken met glas is als werken met water: de vloeistof wordt vast wanneer de elementen samenkomen. Vuur maakt deze transformatie mogelijk, en de toestand tussen vast en vloeibaar wordt gesymboliseerd door een vuurvogel, als een generator van actie, of een stroom van lava, wat leidt tot het beeld van Burning Falls." Burning Falls loopt van 8 april tot 15 mei.