Voor het eerst in 10 jaar tijd zijn de prijzen op de woningmarkt gedaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van vastgoedmakelaar ERA. De woningprijzen liggen gemiddeld 1,9 procent lager dan eind 2022. Al is er wel sprake van een woningmarkt op drie snelheden. De prijzen voor energiezuinige woningen met EPC-label A of B stijgen nog, woningen met een B- of C-label stagneren, terwijl de grootste dalingen te zien zijn bij oude woningen met een label E of F. In Limburg zelfs tot -7 procent. Bovendien zorgen de stijgende rentevoeten ervoor dat wie vandaag een woning koopt van 300.000 euro vandaag bijna 100.000 euro meer intrest zal betalen. Limburg blijft, samen met West-Vlaanderen, ook de goedkoopste provincie om een woning te kopen.