Genk huurt Mata; De Roeck pas maandag voorgesteld bij STVV

"Hier kan ik opnieuw de trainer zijn die ik in het verleden was.", dat waren de woorden van Peter Maes zonet bij zijn eerste persconferentie als nieuwe trainer van Lokeren. Maes was er in het verleden al hoofdcoach, hij won toen twee bekers. En dus wil de Lommelaar in een vertrouwde omgeving weer helemaal zichzelf worden, na een pijnlijk ontslag bij Racing Genk eind vorig jaar.