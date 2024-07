De 20ste editie van Genk On Stage was met 115.000 bezoekers een groot succes. Vrijdag opende het festival met 25.000 bezoekers, een indrukwekkend aantal voor de start van het weekend. Op zaterdag piekte het bezoekersaantal tot 50.000 dankzij het optreden van Joost. Zondag zakten nog eens 40.000 festivalgangers af naar het centrum van Genk. "In één woord: geweldig", stelt burgemeester Wim Dries erg tevreden. Zondagmiddag rond 14.00 uur begon de drukte op het terrein van Hete Kolen met Kids On Stage. Liam & No Direction van Milo en de meidengroep IIII (Four) betraden het podium en zorgden voor een geweldige sfeer. Jonge festivalgangers gingen helemaal uit hun dak en zongen enthousiast mee met alle hits. Om 15.30 uur begon het optreden van het Groot Genker Orkest & Coco Jr., gevolgd door optredens van Frimout, Belle Perez, Laura Tesoro, en als spectaculaire afsluiter Regi Live ft. Linda & Guests. Ook op Hete Kolen was het weer gezellig druk. Met optredens van Grizmo, Freddie Konings, Young Mo en natuurlijk de grote publiekstrekker Josylvio. In de club werd er de hele avond gedanst op de beats van GroovyTunes Soundsystem en Dfrenzz B2B Tomic. 82 arrosticini’s Wie zijn fiets parkeerde in de bewaakte fietsparking van de stad, kreeg een bon voor gratis pizza. "Zo’n 3.000 mensen hebben daar gebruik van gemaakt", vertelt schepen van Evenementen en Mobiliteit, Karel Kriekemans. "Zij gaan de komende dagen dus nog kunnen nagenieten van Genk On Stage, met een lekkere pizza van Bruno Foodcorner." Een bijzonder hoogtepunt op de Fruitmarkt was het allereerste Belgisch Kampioenschap Arrosticini eten, georganiseerd in samenwerking met Si Arrosticini. Michael Gagliano won overtuigend, hij at maar liefst 82 arrosticini’s in 15 minuten. Ook dit jaar zette het festival in op duurzaamheid. "We hebben dit weekend 340.000 herbruikbare bekers en 28.000 herbruikbare eetbakjes en –bordjes gebruikt. Op die manier is er een gigantische hoeveelheid afval gespaard. Ook daar zijn we erg trots op!", vertelt schepen van Evenementen, Karel Kriekemans. Absoluut onvergetelijk "We kijken terug op een zeer geslaagde 20e editie", vat burgemeester Wim Dries samen. "Alles is goed, en vooral ook veilig verlopen". Ook schepen van Evenementen Karel Kriekemans sluit zich hierbij aan: "Dit jaar mochten we meer dan 115.000 bezoekers verwelkomen. Met Joost op zaterdag en tal van andere geweldige artiesten was dit absoluut een onvergetelijke editie."