Genk On Stage Meer dan 100.000 bezoekers tijdens topeditie van Genk On Stage

Genk On Stage heeft er een topeditie opzitten. Ondanks de warme temperaturen verzamelden fans van LikeMe On Tour zich zondag al voor de middag aan de Main Stage op het Stadsplein. Tijdens het optreden stond het plein afgeladen vol. De drukte kwam omstreeks 19 uur opnieuw op gang, onder meer voor headliners Pommelien Thijs en Cleymans & Van Geel op het Stadsplein. Afsluiten deed het festival met Sylver op Main Stage en Hyalyte op Hete Kolen. Dat maakte van deze Genk On Stage een absolute topeditie met meer dan 100.000 bezoekers.



"Het is van voor corona geleden dat we nog zoveel bezoekers mochten ontvangen op Genk On Stage. We mochten dit jaar maar liefst 30.000 meer festivalgangers ontvangen dan vorig jaar," legt Burgemeester Wim Dries uit. "Ons hoor je alvast niet klagen over de opkomst," vult schepen van Evenementen Karel Kriekemans aan. Vrijdag opende het festivalweekend met meer dan 20.000 bezoekers, een mooi aantal. Zaterdag piekte het aantal bezoekers bij Noordkaap en Daan. De avond werd afgesloten met meer dan 40.000 bezoekers.

Zondag topdag

Zondag was zoals verwacht de absolute topper. Mensen kwamen van de andere kant van het land om LikeMe On Tour te zien optreden om 14 uur. "De eerste fans zagen we al toekomen in de voormiddag," aldus schepen Karel Kriekemans. Pommelien Thijs bleef nog even in Genk en gaf om 19.30 uur haar solo optreden.

Goed voorbereid op hitte

Zoals verwacht was het zondag erg warm in Genk. "We waren hierop voorbereid," zegt Burgemeester Wim Dries. "Tijdens het optreden van LikeMe On Tour hebben we extra water uitgedeeld. Om de bezoekers aan te sporen om goed te blijven drinken tijdens de namiddag was er een happy hour formule voor water: 1 + 1 gratis. Ook de hulpdiensten stonden paraat zodat mensen die zich onwel voelde door de hitte snel werden opgevangen. Alles samen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde editie en een tevreden organisatie."