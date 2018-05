Genk verlengt contract van Thomas Buffel niet

Zondag weten we of Racing Genk opnieuw Europa in mag. Dan speelt het de barragewedstrijd thuis tegen Zulte-Waregem. De club hoopt op een vol huis om die laatste hindernis te nemen naar de tweede voorronde van de Europa League eind juli. Voor Thomas Buffel wordt het in principe zijn laatste wedstrijd, hij is einde contract, maar een overwinning zondag zou daar verandering in kunnen brengen.