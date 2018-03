Genkenaar stalkte 32 vrouwen met vulgaire berichten

Zondagochtend betrapte een buurvrouw in Terboekt een inbreker op heterdaad. Toen de inbreker de vrouw opmerkte, ging hij er vandoor in de richting van de Meistraat. Politie CARMA kwam meteen ter plaatse en ging in de wijk Sledderlo op zoek naar de verdachte. Een half uurtje later trof een patrouille in de Boshoekstraat een man aan die voldeed aan de beschrijving van de voortvluchtige. De verdachte was duidelijk onder invloed van verdovende middelen en reed met veel moeite op een te kleine damesfiets, die hij ergens gestolen had om te vluchten. De man werd geboeid en meegenomen naar het commissariaat. Het bleek te gaan om een dertiger uit Peer die reeds gekend is voor soortgelijke feiten. In een tas die de man bij zich had, vond de politie onder meer enkele spullen die hij vermoedelijk gestolen had in de woning. Na een verhoor en de nodige waarschuwingen mocht de dertiger zondagnamiddag beschikken. Hij zal zich later nog voor zijn daden moeten verantwoorden. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de gestolen fiets. Het gaat om een witte damesfiets van een onbekend merk. Deze is door de verdachte meegenomen in de omgeving van Terboekt/Meistraat/Boshoekstraat. De eigenaar mag zich melden bij Politie CARMA op het nummer 089 39 14 10.