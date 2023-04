Genker Jaarbeurs maakt na 35 jaar comeback

De provinciale fase is afgekondigd naar aanleiding van de rave party op het militair domein in Brustem. Concreet betekent dat dat gouverneur Jos Lantmeeters de leiding neemt. De provincie staat in voor de coördinatie. Zo dadelijk komt de veiligheidscel samen om de situatie te herbekijken. Daarna volgt een persconferentie met meer uitleg. Sinds vrijdag komen er duizenden feestvierders samen op het militair domein in Brustem. Luide muziek knalt er door de boxen. Voorlopig grijpt de politie niet in. De veiligheidscel komt zo dadelijk samen om de situatie te herbekijken. Buurtbewoners reageren misnoegd. Straks meer in het TVL-nieuws om half 7.