Genker Plantencentrum verkozen tot beste en meest duurzame plantencentrum van België

- Duikteams zoeken opnieuw naar Elke Wevers in de Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren. Twaalf jaar na haar verdwijning levert ook deze nieuwe zoekactie geen enkel spoor op.- In Heusden-Zolder rijdt een auto binnen in een winkel. De bestuurder vergiste zich van pedaal.- Het stikstofakkoord is een kwestie van dagen. Het is tijd voor staatsmanschap. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een gesprek met TV Limburg. Honderden Limburgse boeren nemen deel aan het protest tegen het stikstofakkoord in Brussel.- Is de fusie geslaagd of mislukt? Onze redactie maakt het fusierapport van Oudsbergen.- En het wordt David tegen Goliath. We blikken vooruit op de derby van zondag. Dan ontvangt STVV leider Racing Genk op Stayen.