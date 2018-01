Met ‘Mist’ maken de Genkse rappers Chaz en Djalu ons warm voor hun EP die er binnenkort aankomt. Het nummer is ook de eerste productie die gemaakt werd in 'Loge 36', de creatieve muziekruimte in Jongerenkunstenhuis 'Jungle' in het oude gemeentehuis van Genk.



Chaz en Djalu staken trouwens heel wat werk in de clip, die onder andere opgenomen werd in Genk (Thor Central en Sportcentrum) en BE-Mine in Beringen: