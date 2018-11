Genkse vrouw die baby te vondeling legde, riskeert 3 jaar cel

We beginnen het nieuws met een tragisch verhaal van ouderverwaarlozing dat uitmondt in moord in Leopoldsburg. Een vrouw van 54 en haar jongere man van 39 zitten sinds gisteren in de gevangenis op verdenking van moord op de 86-jarige demente vader van de vrouw. Ze woonden met hun drieën samen in een huis in de Oudstrijdersstraat in Heppen. Het slachtoffer werd volgens onze informatie al lange tijd verwaarloosd en aan zijn lot overgelaten.