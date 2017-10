Gerecht vermoedt dat verdwenen Genkenaar Ronald Vandereycken vermoord is en begraven in Nederland

Vorige maand heeft de politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst inbrekers kunnen arresteren dankzij meldingen in een WhatsApp-groep. De alerte buurtbewoners tipten de politie meerdere malen over verdachte inzittenden van een voertuig met Poolse nummerplaat. Op vrijdag 15 september werd door de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een voertuig met Poolse nummerplaat onderschept. De drie Poolse inzittenden kunnen gelinkt worden aan zeker drie woninginbraken in de politiezone. Het voertuig werd namelijk opgemerkt kort voor of tijdens deze inbraken door alerte buurtbewoners. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst ontving meerdere meldingen waarin het voertuig vermeld wordt als ‘verdacht voertuig’. "Deze arrestatie bewijst het nut van een goed werkende WhatsApp-groep", aldus korpschef Dirk Claes. Het voertuig werd in beslag genomen, net als de aangetroffen 1200 euro. Na verhoor werd het drietal voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hun aanhouding verlengde. Het verder onderzoek wordt uitgevoerd door de recherche van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst. Tijdens een huiszoeking in een vakantiewoning in Riemst werd intussen een aanzienlijk deel van de buit teruggevonden.