Gert Van Walle eerste aanwinst voor Tectum Achel

De wereldtop in het karten verzamelt dit weekend in Genk voor de BNL Karting Series. Karting Genk mag wedstrijden organiseren op voorwaarde dat ze zich aan zeer strenge coronamaatregelen houden. Zo is er geen publiek toegelaten en mogen enkel personen met een negatieve coronatest de terreinen betreden. Genk is één van de weinige locaties in Europa waar ze coronavrij wedstrijden van dit niveau kunnen organiseren, vandaar dat heel wat toppers naar Limburg afzakken om er voor de overwinning te strijden.