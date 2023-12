Getuigen martelmoord voeren slechts weinig belastende informatie aan

Een opvallende dag vandaag in het assisenproces rond de martelmoord. De kroongetuige, die de ontvoering van het slachtoffer meemaakte, moest deze middag normaal gezien voor het hof in Tongeren verschijnen. Maar hij bleek spoorloos. Wanneer hij twee uur later wel op het proces verschijnt, verklaart hij dat hij thuis met maagpijn in bed lag. Opvallend is dat de man eerder aan de politie verklaarde dat hij bedreigd wordt door één van de hoofdbeschuldigden. De komende weken zullen zo'n 85 getuigen meer uitleg komen geven in de assisenzaal in Tongeren.