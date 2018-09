"Heel Lanaken is aangeslagen na het nieuws over de moord op een 55-jarige vrouw in de gemeente." Dat vertelt burgemeester Marino Keulen aan onze redactie. De vrouw werd gisteren dood teruggevonden in de douche van haar woning. Een autopsie op het lichaam moet vandaag meer duidelijkheid geven over de precieze doodsoorzaak. De partner van de vrouw zou opgepakt zijn, al wil het parket van Limburg dat niet bevestigen.