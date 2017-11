Gezin in zak en as door onteigening voor uitbreiding industriegebied Kolenhaven

In Zambia is een vrouw van 57, afkomstig uit Neerpelt om het leven gekomen, toen ze vertrappeld werd door een olifant. Volgens haar zus, is ze gestruikeld en gaat het om een spijtig ongeval. De Neerpeltse woonde en werkte al jaren in Afrika. Ze was met vakantie in Zambia, samen met een Nederlandse vriend. Ook de man kwam om, toen hij de vrouw nog wou redden.