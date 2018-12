Gezinsdrama in Bree: moeder doodt 6-jarige zoon

In Bree vond woensdagvond een gezinsdrama plaats. Een jonge moeder bracht haar zoontje van 6 jaar om het leven en probeerde nadien zelfmoord te plegen.



De zelfstandige thuisverpleegster woonde in een appartementsblok in de Millenstraat in Bree. Ze was niet meer samen met de vader van haar kindje, maar haar zoon verbleef wel om de week bij haar op het appartement. Nadat de vrouw haar zoon van 6 jaar om het leven bracht, probeerde ze zelfmoord te plegen.

Het was de vader van het kind die het drama ontdekte. De politie en het parket kwam ter plaatse voor onderzoek.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan (anoniem) contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via de website www.zelfmoord1813.be.