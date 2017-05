Giel Jooken wordt gekroond tot Dribbelkoning van Limburg

Ruslan Malinovskyi blijft in Genk. De club huurde Ruslan dit seizoen van Shakhtar Donetsk, met een optie voor een transfer. Die optie wordt nu gelicht waardoor een contract ingaat van 4 jaar. Ruslan is sinds januari 2016 in de Luminus Arena. In mei 2016 viel hij uit met een knieblessure. Op 17 januari keerde Ruslan terug, met een doelpunt in de bekerwedstrijd tegen KV Oostende. Sindsdien is hij één van de sterkhouders van de ploeg. Malinovskyi tekende in Genk reeds voor 41 wedstrijden, 7 goals en maar liefst 11 assists. Met een knappe vrije trap scoorde hij de openingstreffer in de 1/8ste finale van de Europa League in Gent.