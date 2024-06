Groot drugslab ontdekt in mergelgroeve zeven meter onder huis in Riemst

De partner van de vrouw die zondagavond levensgevaarlijk gewond geraakte bij de brand in een woning in Maaseik is gearresteerd. Er zijn nog onduidelijkheden rond de omstandigheden hoe de brand is ontstaan. De feiten speelden zich af in een woning in de Tweede Straat in Maaseik. Buren verklaarden dat zij voor het incident het koppel hadden horen roepen en met de deuren slaan. In de buurt wist iedereen dat er problemen waren. Bij de politie waren ze alvast geen onbekenden. Het parket bevestigd dat er een onderzoeksrechter is aangesteld. Er wordt nu onderzocht wie de brand heeft veroorzaakt en waarom. De vrouw was gisterenavond nog kritiek.