Internationaal opsporingsbericht naar Jos Brech: verdachte in moordzaak Nicky Verstappen

Er is een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen. Het DNA-onderzoek leverde een match op: de politie zoekt naar de 55-jarige Jos Brech. De man zou meer weten over de dood van de toen elfjarige Nicky.

Twintig jaar geleden werd de 11-jarige Nicky vermoord op de Brunssumerheide. Hij was op dat moment op zomerkamp. De dader werd tot op de dag van vandaag niet gevonden. In februari is in Nederlands Limburg een grote campagne begonnen waarbij ongeveer 21.500 mannen werden uitgenodigd om DNA af te staan.

Door het DNA-verwantschapsonderzoek, vond de politie een match: de 55-jarige Jos Brech kwam in beeld. De man uit Simpelveld had ook oproepen gekregen om aan het DNA-onderzoek mee te delen, maar kwam nooit opdagen. De verdachte is tot op vandaag spoorloos. Hij is sinds juni vermist na een wandeling in de Vogezen.

Of de doorbraak een match in DNA betreft, zal op de persconferentie van 12 uur blijken. Volg het hier live.