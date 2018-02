Halense dierenliefhebber maakt cupcakes voor honden

Morgen is het Valentijn. Maar lang niet alle Limburgers vieren die dag van de liefde. Op 45-jarige leeftijd heeft 4 op 10 Limburgers zijn of haar relatie zien stranden. Dat kan een echtscheiding na een huwelijk zijn, of een relatiebreuk in een ongehuwde samenwoonrelatie. Dat blijkt uit recent onderzoek van hogeschool PXL. Er zijn ook meer alleenstaande twintigers omdat er almaar later gekozen wordt voor een samenwoonrelatie.