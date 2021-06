Hammenaar Tim Celen pakt wereldtitel op het WK para-cycling

G-wielrenner Tim Celen uit Ham is gisteren op het WK para-cycling in het Portugese Cascais wereldkampioen geworden. Op het Estoril-autocircuit was hij in de sprint de sterkste uit een groep van vijf. Na zijn sterke tijdrit op vrijdag bevestigt de 23-jarige Celen zijn goede vorm door de eerste wereldtitel uit zijn carrière binnen te halen. Na de race reageerde de kersverse wereldkampioen emotioneel: “Ik wil heel graag mijn ouders, broer en het hele team bedanken. Zonder hen was dit nooit gelukt.”

Op het wereldkampioenschap para-cycling heeft Tim Celen de hoofdvogel afgeschoten. Op het Estoril-autocircuit kwam het tot een sprint met een select groepje van vijf renners. De 23-jarige Celen hield het hoofd koel en sprintte naar zijn eerste wereldtitel. “Ik wist dat ik vooraan moest zitten om de wedstrijd te winnen”, vertelt Celen. “In de laatste ronde deed ik alles perfect en kon ik met veel vertrouwen de sprint aangaan. Dat ik dit kan afmaken is echt ongelofelijk. Het is gewoon niet te beschrijven, beter kan het niet.”

Tim Celen is in bloedvorm. In mei kwam hij solo als winnaar over de streep in de eerste G-wielerklassieker ‘De Ronde in Vlaanderen’. Een week later sprintte hij naar goud in de wegrit op de wereldbeker para-cycling in Oostende, nadat hij twee dagen eerder ook het zilver pakte in de tijdrit. “Het is een ongelofelijk jaar, nu proberen deze lijn door te trekken richting Tokyo”, besluit de Hammenaar.

Na twee bronzen medailles is dit de derde én eerste gouden medaille voor Paralympic Team Belgium op dit WK. Meer dan 300 atleten uit 39 landen nemen deel aan het wereldkampioenschap, waaronder 15 Belgische atleten.

(Foto: SWPix.com/Simon Wilkinson)