Handbalseizoen 2020 – 2021 wordt blanco seizoen zonder kampioenen, stijgers en dalers

Het is nu ook officieel: de wedstrijd van Racing Genk op Eupen morgen is uitgesteld omdat er teveel coronagevallen zijn bij de thuisploeg. Genk moet dus zeker nog tot in het weekend tegen Kortrijk wachten om zich te herpakken na het verlies tegen Anderlecht afgelopen weekend. Al wil algemeen directeur Erik Gerits zich niet blind staren op het klassement, zegt hij in TVL Sportcafé. De huidige tweede plaats is mooi, maar Gerits is de mindere wedstrijden aan het begin van het seizoen niet vergeten. In de top vier eindigen zal al een straffe prestatie zijn volgens hem.