Hasselaar krijgt twee jaar cel en boete van ruim 70.000 euro voor zinloos geweld op Stans Eerdekens

Vijf verdachten blijven aangehouden na de grootschalige drugsactie van afgelopen vrijdag in Heusden-Zolder, Genk en Maasmechelen. Toen voerde de politie Heusden-Zolder met steun van de politie Carma, de politie Lanaken-Maasmechelen en de federale politie in totaal acht huiszoekingen uit. Deze operatie kaderde binnen een breder onderzoek naar de cocaïnehandel in Heusden-Zolder. Tijdens de politieactie werden in totaal acht personen aangehouden. Daarnaast nam de politie onder andere enkele auto’s, 35.000 euro cash geld, een luxehorloge ter waarde van 11.000 euro en een hoeveelheid cocaïne in beslag. De huiszoekingen werden uitgevoerd met bijstand van de speciale eenheden van de federale politie. Vijf verdachten aangehouden Het afgelopen weekend werden alle verdachten grondig verhoord in aanwezigheid van hun advocaten. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die vijf verdachten aanhield en één verdachte onder strikte voorwaarden vrijliet. De twee andere verdachten werden terug in vrijheid gesteld. Actie tegen drugshandel in Heusden-Zolder De politie voert met dit onderzoek de strijd tegen de drugshandel in Heusden-Zolder verder op. Vorige week nog werden twee personen door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot respectievelijk 4 jaar en 37 maanden gevangenisstraf wegens drughandel in en rond Heusden-Zolder.