Hasselaar met levenslang rijverbod kruipt opnieuw achter het stuur

De 19-jarige jongen uit Maasmechelen die gisteren vermist raakte tijdens een zwempartij in de grindplas in Lanklaar, is vanochtend dood terug gevonden. Gisteren ging een 19-jarige jongen met een aantal vrienden zwemmen in de grindgroeve 't Greven in Lanklaar, bij Dilsen-Stokkem. Toen het groepje jongeren van de oever naar een eilandje zwommen, liep het mis. Het slachtoffer ging plots kopje onder, en hij kwam niet meer naar boven. Zijn vrienden begonnen meteen te zoeken, en belden de hulpdiensten. Grootscheepse zoekactieDe hulpdiendiensten snelden ter plaatsen. Brandweerkorpsen uit de omliggende zones begonnen aan de zoekactie. Zeventien duikers gingen te water. Tot na middernacht werd er gezocht naar de jongen. Deze ochtend werd de zoekactie hervat. De brandweer werd versterkt door de Civiele Bescherming en de Cel Vermiste Personen. Rond tien uur hebben duikers het levenloze lichaam van de jongeman kunnen lokaliseren. Een wetsarts is ter plaatse en heeft vastgesteld dat de jongeman aan een natuurlijk dood gestorven is. Gevaar zwemmen in grindgroeveDe grindgroeve van Lanklaar ligt in natuurgebied. Zwemmen in kiezelgroeves is verboden, omdat het erg gevaarlijk kan zijn. In de plas zijn er sterke onderstromingen, waardoor zwemmers naar beneden gezogen kunnen worden. En het wateroppervlak is wel warm, maar grindgroeves zijn vaak erg diep, waardoor er iets lager heel koude zones kunnen zijn. Zwemmers kunnen dan plotse krampen krijgen en in de problemen geraken.