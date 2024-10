- Demir en Brouns leggen als Limburgse ministers de eed af in de nieuwe Vlaamse regering Diependaele.- Het provinciebestuur van Limburg blijft bestaan. Die pluim kan cd&v op de hoed steken.- De masters Geneeskunde én Sociale Zaken komen naar de UHasselt, dat zegt minister van Onderwijs Zuhal Demir. Er is geen sprake van Burgerlijk Ingenieur.- 7.000 onderhoudstechniekers worden gezocht in Limburg. Het tekort is zo groot dat de omscholing vergoed wordt.- En in Sportcafé spreekt Niels Christiaens vanavond met de coach van competitieleider Racing Genk, en dat is Thorsten Fink.