Hasselt wil als studentenstad Leuven en Gent achterna

Voormalig sp.a-minister Ingrid Lieten kiest voor een carrière in de privé. Ze ruilt haar job bij Life Tech Valley aan de Universiteit in Diepenbeek in voor een topfunctie bij Actief Interim. * In Bocholt is een pluimveebedrijf geruimd nadat besmetting met fipronil is vastgesteld. * Voor de tweede dag op rij zorgen gekantelde vrachtwagens voor verkeersproblemen. In Genk en Overpelt is het aanschuiven. * Tribu uit Bilzen, producent van exclusieve tuinmeubelen, wint de jaarlijkse Ambiorixprijs van het VKW.* En de druk blijft op Albert Stuivenberg. De trainer van Genk wint best tegen hekkensluiter Oostende.