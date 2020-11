Hasselts dienstenbedrijf accepteert ecocheques als betaling voor klusjes

- We waren wekenlang de beste leerling van de klas, maar die tijd is voorbij. Het gaat de verkeerde kant uit met de coronacijfers in Limburg. We zijn de enige provincie waar het aantal opnames van coronapatiënten stijgt en ook het aantal nieuwe besmettingen daalt niet. Het meest verontrustende aan de cijfers is dat er geen duidelijke verklaring voor is.- En ook in de woonzorgcentra woekert de coronacrisis opnieuw. In woonzorgcentrum Heyvis in Maasmechelen zijn 14 bewoners besmet. - Intussen lokt Nederland Belgen de grens over met versoepelde coronaregels en dat tot groot ongenoegen van onze grensburgemeesters en experten.- Het gerecht is een onderzoek gestart naar nepverplegers die zich bij mensen thuis aanbieden om een coronatest af te nemen. Het echte doel van hun bezoek is om de woning leeg te roven.- En Meryame Kitir wil Limburg vanuit de federale regering ondersteunen als één grote stad. Kitir legt in het parlement haar beleidsverklaring af.