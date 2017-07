Busongeval met Hasseltse bus in Duitsland: 3 lichtgewonden

In de eerste maanden van dit jaar hebben in totaal bijna 400 automobilisten na een verkeersongeval vluchtmisdrijf gepleegd in Limburg. Dat blijkt uit cijfers van de politiekorpsen die onze redactie kon inkijken. In 46 ongevallen vielen er zwaargewonden of doden. Volgens Luc Geerits, commissaris verkeer bij politiezone CARMA, is dit een zorgwekkende trend. Weggebruikers moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zegt hij.