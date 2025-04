Hasseltse Lena Cantella en Morena Zaffuto uit Maasmechelen trotseren urenlang hete zon om laatste groet te brengen aan paus Franciscus

- De Hasseltse Lena Cantella trotseert urenlang de hitte om als één van de eersten in het Vaticaan een laatste groet te brengen aan Paus Franciscus.- In de Sint-Quitinuskathedraal in Hasselt tekenen geloven het rouwregister voor de paus.- Nergens anders in Vlaanderen wordt de gevaarlijke drug ketamine zo veel gebruikt als in Limburg. Dat blijkt uit een studie van het afvalwater.- Het assisenproces over de ontvoering van een 13-jarige jongen uit Genk is dan toch doorgegaan. Opvallend is dat de beschuldigden zwijgen als vermoord over de opdrachtgever voor de kidnapping.- En in Hasselt vond voor het eerst een voetbaltornooi plaats tussen verschillende Limburgse voorzieningen voor jongeren met een beperking.