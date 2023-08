België is uitgegroeid tot de belangrijkste producent van peren in de Europese Unie. Dat blijkt uit de prognosecijfers voor heel Europa voor dit jaar. Haspengouw is in België een belangrijke regio voor die peren. Jaarlijks worden zowel op Belgisch als op Europees niveau ramingen opgesteld van de oogsten aan hardfruit. Die oogstprognoses werden vandaag voorgesteld op het internationale congres Prognosfruit in het Italiaanse Trento. De productie wordt dit jaar geraamd op 412 miljoen kilogram, een stijging met 19 procent. Ons land gaat daarmee in tegen de Europese trend, waar er een algemene daling van 13 procent verwacht wordt. Vooral de vroegere koploper Italië kamt met een dramatisch slechte oogst. Volgens Luc Vanoirbeek, topman van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties, heeft dat vooral te maken met de klimaatverandering. "Zo kreeg Italië, met name de streek rond Emilia Romana, na extreme droogte af te rekenen met overstromingen." Minder rooskleurig nieuws is er op vlak van de appelteelt. Daar wordt de productie geraamd op 203 miljoen kilogram. Dat is bijna 15 procent minder dan vorig jaar. Op Europees niveau is er een terugval van zowat 3 procent. Het lagere volume in België is vooral toe te schrijven aan de verdere afbouw van het areaal, in combinatie met een lagere productie. "Het zijn vooral de Jonagold en de Jonagored die verdwenen zijn". Tegelijk is er wel sprake van een sterke stijging van andere, niet traditionele appelrassen. "We kunnen dus spreken van een trendbreuk in de appelteelt"