door Yarne Puts

Je moet niet denken dat je Facebookposts een archief zijn voor later. Het is niet zo dat alles op het internet voor eeuwig is. Die boodschap bracht een erfgoedcel van de VUB tijdens een sessie op de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad. Alles wat we op het internet zetten kan zomaar verdwijnen als een gigant als Google of Facebook ermee stopt.