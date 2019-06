Brandweerman raakt gewond bij blussen hevige brand in Pelt

Het parket wil dat alle Limburgers meehelpen om de drugscriminaliteit in onze provincie te bestrijden. Met het project Allemaal Undercover wil het gerecht zoveel mogelijk mensen sensibiliseren in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. - Bij een zware industriebrand in Overpelt is een brandweerman gewond geraakt. De brandweer heeft het vuur onder controle en het gevaar voor de buurtbewoners is intussen geweken. - Moet Racing Genk de nieuwe kunstgrasmat van STVV betalen? Ondanks een conflict over de kosten, zijn de werken aan de nieuwe mat in Stayen in volle gang.- En Annick Strauven uit Heers is één van de Limburgse vrouwen die de boerenstiel uitoefent. Zij wordt volgende week vereerd met een bezoek van koningin Mathilde.