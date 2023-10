Hinder verwacht: Infrabel werkt hele herstvakanie aan extra beveiliging spoorwegen

Installateurs van laadpalen voor elektrische auto's trekken aan de alarmbel. Het stroomnet in onze provincie is niet sterk genoeg om veel auto's gelijktijdig snel op te laden. Het probleem stelt zich met name in ondergrondse parkeergarages van appartementencomplexen. Al het vermogen dat aan stroom vanaf de straat binnenkomt, moet dan verdeeld worden over de verschillende laadpalen. Zo kan het tot meer dan 3 dagen duren om je autobatterij volledig op te laden. De enige oplossing lijkt voorlopig om nieuwe, zwaardere stroomleidingen vanaf de straat te voorzien, of zelfs om de appartementen van een eigen hoogspanningscabine te voorzien.