Hoge waterstanden langs Demer, Gete & Herk

door Jarne Scheepers

Door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen is op veel plaatsen in Limburg het waakzaamheidspeil voor overstromingen bereikt. Vooral langs de Gete en de Herk is het opletten geblazen. In Spalbeek werd het alarmpeil zelfs kort overschreden, maar intussen is het water daar weer gezakt. De lokale besturen en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en benadrukken dat er voorlopig geen risico is voor woningen in overstromingsgevoelige gebieden.