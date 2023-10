Holebi's voelen zich onveilig op school

- De nieuwe roltrappen in het station van Hasselt vallen massaal uit. Intussen blijft de renovatie aanslepen. De aankleding van het station ziet er al jaren uit als een kraakpand.- De grote afwezige op het fusiefeestje dit weekend in Bilzen en Hoeselt was Riemst, dat afhaakte tijdens de onderhandelingen. Als fusies straks verplicht worden, kiest Riemst voor... Bilzen en Hoeselt.- Genk gaat samenwerken met energieleveranciers en huisvestingsmaatschappijen om armoede terug te dringen en te voorkomen. De stad is daarmee een pionier in Vlaanderen.- Limburg krijgt een eigen Pride Parade die door de straten trekt om aandacht te vragen voor gelijke rechten voor de LGBTQ PLUS-gemeenschap.- En vanochtend moesten we voor het eerst dit najaar het ijs van de voorruit van onze auto krabben. De winter doet plots zijn intrede, maar donderdag wordt het alweer twintig graden.