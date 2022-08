Hollerbach (STVV): "Ik weet dat Kompany Al Dakhil wil, maar hij blijft"

door Niels Christiaens

Bij STVV gaan ze dit weekend op zoek naar de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Vorige week pakten de Kanaries hun eerste uitzege tegen Oostende. Morgen komt KV Mechelen op bezoek. Maar in Sint-Truiden is het ook uitkijken naar de laatste dagen van de transferperiode. Amin Al Dakhil is gegeerd door Burnley, de club van Vincent Kompany. Maar Bernd Hollerbach is duidelijk: Al Dakhil blijft op Stayen.