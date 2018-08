Sport "Iedereen speelt een rol in het succes van KRC Genk"

"De kwalificatie is nog niet binnen, maar dat vijfde doelpunt is toch belangrijk." Algemeen directeur Eric Gerits blijft voorzichtig na de 5-2 winst tegen Brondby gisteren. Genk kan dus met vertrouwen naar Denemarken afreizen volgende week voor de terugwedstrijd. De club onderhandelt op dit moment trouwens over de tv-rechten, zodat TV Limburg de wedstrijd live kan uitzenden donderdag.