De stad Lommel schakelt een versnelling hoger in duurzame mobiliteit en breidt het aantal elektrische deelwagens fors uit. Niet enkel in het centrum maar ook in Heeserbergen en Kolonie kunnen Lommelaars vanaf nu deelwagens uitlenen. Met de toevoeging van een bestelwagen in het centrum en vier stadswagens in de wijken breidt het aanbod nu sterk uit. De nieuwe deelwagens staan bij Buurthuis 'T Zand en Buurthuis De Kom. Gebruikers betalen enkel vier euro per uur en 27 cent per kilometer. Er zijn geen instap-of abonnementskosten en onderhoud, verzekering en opladen zijn inbegrepen. Dat maakt het interessant voor de mensen die weinig met de wagen rijden of maar af en toe een extra wagen nodig hebben. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een goedkoper en groener alternatief. Met deze uitbreiding wil de stad hen daarin ondersteunen. Sinds de opstart in 2021 hebben al 220 Lommelaars zich geregistreerd als deelwagengebruiker. Vorig jaar maakte zij samen 300 ritten met de deelwagens. Daarmee behoren we in Limburg tot de koplopers.