Inbrekers Heppen geklist na lange achtervolging door politie

De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo trok het voorbije weekend 5 rijbewijzen onmiddellijk in naar aanleiding van ernstige snelheidsovertredingen. Twee straatracers op de E313 spanden de kroon. Ze reden tegen 230 km per uur op de autosnelweg.De politie controleerde drie voertuigen die in Tessenderlo vertrokken en zich op de E313 richting Antwerpen begaven. Eén van de voertuigen verhoogde direct zijn snelheid en bereikte al snel 170 km/u. Vervolgens sloot een ander voertuig aan dat al op de E313 reed. Beide voertuigen daagden elkaar uit om nog sneller te rijden en bereikten uiteindelijk een snelheid van 230 km/u, terwijl de toegestane snelheid op die weg 120 km/u is. De bestuurders hebben hun rijbewijs moeten inleveren.SnelheidsduivelsOp de E313 te Beringen werd een voertuig opgemerkt dat met een buitensporige snelheid van 192 km/u reed, terwijl de toegestane snelheid op die locatie 120 km/u bedraagt. De bestuurder haalde daarnaast meerdere voertuigen in via de pechstrook en slalomde met een gevaarlijke snelheid tussen het verkeer door. Het rijbewijs van de betrokkene is onmiddellijk ingetrokken.Ook op de Kasteletsingel-Zuid in Beringen heeft een bestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen moeten inleveren. Hij reed met een snelheid van 142 km/u, terwijl de toegestane snelheid op die weg 90 km/u is.Op de Oosthamsesteenweg in Beringen en de Olmensesteenweg in Ham werd een andere bestuurder betrapt op een snelheid van 120 km/u. Op de Oosthamsesteenweg gold aanvankelijk een snelheidsbeperking van 70 km/u, gevolgd door een verlaging naar 50 km/u. Op de Olmensesteenweg in Ham geldt een maximale snelheid van 50 km/u. Het rijbewijs van deze bestuurder is eveneens voor 15 dagen ingetrokken.112 bestuurders krijgen nog boetesEr vonden ook snelheidscontroles plaats op de Sparrenweg in Tessenderlo, Wasseven in Ham en de Zuidstraat en Diestersesteenweg in Beringen. In totaal werden 995 voertuigen gecontroleerd. 112 bestuurders reden te snel en mogen nog een boete in de brievenbus verwachten