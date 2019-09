Infrabel verhoogt veiligheid aan overwegen

Odart, dat is de naam van een unieke tentoonstelling die vanaf morgen loopt in Sint Oda in Pelt. Het dienstencentrum nam vzw Artikel 27 onder de arm en ging samen met opvangcentrum Valkenhof aan de slag met 31 kunstenaars. Zij lieten zich inspireren door de bewoners van Sint Oda en het Valkenhof. Het resultaat is een opmerkelijke expo die alle zintuigen prikkelt.