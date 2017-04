Interventieteams van politie MidLim trainen vanavond in Shopping 1

Door de recherche van de Lokale Politie Noordoost-Limburg werd op dinsdag een in werking zijnde cannabisplantage aangetroffen in een woning te Meeuwen-Gruitrode. Het betrof een professioneel uitgeruste plantage van een 1000-tal planten. De 57-jarige bewoner werd ter plaatse gearresteerd. Diezelfde dag, in de vooravond, kwamen aan het pand nog enkel voertuigen toe. Eén voertuig kon ter plaatse worden gehouden en de bestuurder werd gearresteerd. Het andere voertuig kon ontkomen en werd later, door de verdachten achtergelaten, terug gevonden in Kinrooi. Beide voertuigen werden in beslag genomen. In de voertuigen werd een grote hoeveelheid jonge cannabisplantjes aangetroffen. De gearresteerden werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hun aanhouding bevolen heeft.