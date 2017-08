Het is zover! Pukkelpop 2017 is begonnen. Op 16-17-18 en 19 augustus veranderen de weides in Kiewit weer in één grote dansvloer. Kan je er deze zomer een keertje niet bij zijn? Geen enkel probleem! Je kan het hele festival volgen op TV Limburg.Kijk elke festivaldag van 16 uur tot 18 uur 30 naar onze live-uitzending op televisie of op tvl.be. Daarnaast kan je elk uur van de dag volgen via onze sociale media: hou dus zeker onze Twitter, Facebook en Instagram in de gaten voor leuke updates, video's, foto's en wedstrijden. En check ook zeker onze livestream: hier kan je dag en nacht de toestroom van en naar het festival bekijken. En ook Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine weet waar je het festival het best kan beleven, als je zelf geen ticket hebt natuurlijk.